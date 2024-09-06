Reuters: Администрация Байдена пытается спасти $6 млрд помощи Украине

30 сентября завершится текущий финансовый год, и Белый дом ищет способ сохранить остаточные $6 млрд для Украины

Капитолий (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Администрация президента США Джо Байдена проводит срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Механизм президентского перебрасывания ресурсов (Presidential Drawdown Authority, PDA), являющийся ключевой частью военной помощи на сумму $61 млрд, принятой в апреле, позволяет президенту передавать оборонные ресурсы со складов США в случае чрезвычайной ситуации, поясняет издание.

Администрация Байдена использовала этот механизм для предоставления оружия Украине.

Однако из $7,8 млрд, выделенных в апреле через PDA, большая часть все еще не использована. Это заставляет должностных лиц искать решения для сохранения остаточных $6 миллиардов до 30 сентября, когда завершается текущий финансовый год.

Источники Reuters сообщили, что Госдепартамент планирует включить продление полномочий PDA в законопроект об экстренных расходах, который Конгресс должен принять в этом месяце во избежание правительственного "шатдауна".

Помощники в Конгрессе, пожелавшие остаться анонимными, уверяют, что решение будет найдено, поскольку помощь Украине имеет двухпартийную поддержку.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия в США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

Последний пакет военной помощи Украине в США объявили 23 августа.

Читайте также: Зеленский: Все пакеты помощи, за которые голосовал Конгресс США, мы все еще ждем в Украине