AP: США 23 августа объявят новый пакет военной помощи Украине на $125 млн: что в нем

Новый пакет помощи будет по программе специальных президентских полномочий

HIMARS (Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/EPA)

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена вскоре направит в Украину новый пакет военной помощи. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Журналисты отметили, что должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Ожидается, что пакет помощи на $125 млн Вашингтон может объявить в пятницу, 23 августа, в канун Дня независимости Украины.

По словам официальных лиц США, пакет включает в себя:

→ ракеты к системам противовоздушной обороны;

→ боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

→ боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;

→ системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;

→ средства радиоэлектронной борьбы;

→ артиллерийские снаряды разных калибров;

→ транспортные средства и другую технику.

Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения, а это значит, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее, рассказали собеседники AP.

29 июля США объявили о пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн по механизму PDA, впоследствии Пентагон сообщил о еще одном пакете на $1,5 млрд уже по другой программе.

9 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 млн, в нем ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды и другое вооружение.

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