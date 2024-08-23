AP: США 23 августа объявят новый пакет военной помощи Украине на $125 млн: что в нем
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена вскоре направит в Украину новый пакет военной помощи. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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Журналисты отметили, что должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Ожидается, что пакет помощи на $125 млн Вашингтон может объявить в пятницу, 23 августа, в канун Дня независимости Украины.
По словам официальных лиц США, пакет включает в себя:
→ ракеты к системам противовоздушной обороны;
→ боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
→ боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;
→ системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;
→ средства радиоэлектронной борьбы;
→ артиллерийские снаряды разных калибров;
→ транспортные средства и другую технику.
Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения, а это значит, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее, рассказали собеседники AP.
- 29 июля США объявили о пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн по механизму PDA, впоследствии Пентагон сообщил о еще одном пакете на $1,5 млрд уже по другой программе.
- 9 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 млн, в нем ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды и другое вооружение.
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