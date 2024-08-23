AP: США 23 серпня оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн: що в ньому

Новий пакет допомоги буде за програмою спеціальних президентських повноважень

HIMARS (Ілюстративне фото: Leszek Szymanski/EPA)

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена невдовзі спрямує до України новий пакет військової допомоги. Про це повідомило агентство The Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців.

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Журналісти зазначили, що посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Очікується, що пакет допомоги на $125 млн Вашингтон може оголосити у п’ятницю, 23 серпня, напередодні Дня незалежності України.

За словами офіційних осіб США, пакет містить:

→ ракети до систем протиповітряної оборони;

→ боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

→ боєприпаси для Javelin та деякі інші протитанкові ракети;

→ системи та обладнання для боротьби з безпілотниками;

→ засоби радіоелектронної боротьби;

→ артилерійські снаряди різних калібрів;

→ транспортні засоби та іншу техніку.

Зброя надається у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, а це означає, що вона береться із запасів Пентагону і може бути доставлена швидше, розповіли співрозмовники AP.

29 липня США оголосили про пакет військової допомоги для України обсягом до $200 млн за механізмом PDA, згодом Пентагон повідомив про ще один пакет на $1,5 млрд уже за іншою програмою.

9 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $125 млн, в ньому ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди та інше озброєння.

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