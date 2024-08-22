Пентагон: Досі з'ясовуємо стратегічні цілі України під час операції у Курській області

Сабріна Сінгх заявила, що США поки що збирають більше інформації щодо дій України на території Росії

Пентагон (Фото: ЕРА)

США з'ясовують, які саме цілі переслідує Україна під час операцій у Курській області Росії, зокрема щодо створення "буферної зони". Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Відповідаючи на запитання, чому США досі утримуються від оцінки українського наступу на Курщині, Сінгх відповіла: "ми поки що збираємо більше інформації про дії України".

"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", - заявила представниця Пентагону.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

19 серпня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області 92 населені пункти.

Омбудсман Лубінець заявив, що військові у цілях самооборони сформували "буферну зону" на території Курської області, адже Україна повинна не лише захищатися, а й дотримуватися усіх міжнародних конвенцій.

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