Верещук: Росія не просила відкрити гуманітарний коридор для людей у Курській області

Росія не зверталася з приводу відкриття гуманітарного коридору ані до України, ані до Червоного Хреста

Ірина Верещук (Фото: ОП)

Росія не зверталася ані до Червоного Хреста, ані до України з проханням організувати гуманітарний коридор для людей з Курської області. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Немає звернень російської влади. Ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість, а далі Росія повинна була це зробити – і цього не робить", – заявила вона.

15 серпня Верещук допустила, що Україна може відкрити гуманітарний коридор для цивільних з Курської області до Сум.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність на контрольованих Україною територіях Курської області, місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу та ліки згідно з Женевськими конвенціями.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

19 серпня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області 92 населені пункти.

20 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратні кілометри та 93 населені пункти, та показав відповідну мапу.

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