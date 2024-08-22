Верещук: Россия не просила открыть гуманитарный коридор для людей в Курской области

Россия не обращалась по поводу открытия гуманитарного коридора ни в Украину, ни в Красный Крест

Ирина Верещук (Фото: ОП)

Россия не обращалась ни в Красный Крест, ни в Украину с просьбой организовать гуманитарный коридор для людей из Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать – и этого не делает", – заявила она.

15 августа Верещук допустила, что Украина может открыть гуманитарный коридор для гражданских из Курской области в Сумы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области, местные жители получают гуманитарную помощь и лекарства согласно Женевским конвенциям.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

19 августа президент Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области 92 населенных пункта.

20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта, и показал соответствующую карту.

Читайте также: Зеленский: ВСУ не приходилось бы входить в Курскую область, если бы было разрешение на дальнобойные удары