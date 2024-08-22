Верещук: Россия не просила открыть гуманитарный коридор для людей в Курской области
Ирина Верещук (Фото: ОП)

Россия не обращалась ни в Красный Крест, ни в Украину с просьбой организовать гуманитарный коридор для людей из Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше Россия должна была это сделать – и этого не делает", – заявила она.

15 августа Верещук допустила, что Украина может открыть гуманитарный коридор для гражданских из Курской области в Сумы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области, местные жители получают гуманитарную помощь и лекарства согласно Женевским конвенциям.

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