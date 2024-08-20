Комендатура в Курской области полностью обеспечивает жизнедеятельность – МВД
Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области РФ, местные жители получают гуманитарную помощь и лекарства согласно Женевским конвенциям. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.
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"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина – это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций", – заявил он.
Военные сообщают запрос – и им передают все необходимое местным жителям через полицию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, пояснил Клименко.
По его словам, 90% жителей на подконтрольных территориях Курщины – это люди в возрасте 60+ лет, также есть онкобольные и больные сахарным диабетом.
"И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому идет такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", – отметил чиновник.
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- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 19 августа президент Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области 92 населенных пункта.
- 20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта и показал соответствующую карту.
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