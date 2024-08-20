Комендатура у Курській області повністю забезпечує життєдіяльність на цих територіях – МВС

"І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", – зазначив Клименко

Фото: репортаж Associated Press із Суджі

Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність на контрольованих Україною територіях Курської області РФ, місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу та ліки згідно з Женевськими конвенціями. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", – заявив він.

Військові повідомляють запит – і їм передають все необхідне для місцевих жителів через поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій, пояснив Клименко.

За його словами, 90% жителів на підконтрольних територіях Курщини – це люди віком 60+ років, також є онкохворі та хворі на цукровий діабет.

"І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", – зауважив посадовець.

Дивіться також: Курська область. Українське телебачення показало взяту під контроль ЗСУ Суджу – відео, фото

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

19 серпня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області 92 населені пункти.

20 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратні кілометри та 93 населені пункти та показав відповідну мапу.

Читайте також: Зеленський: ЗСУ не доводилося б входити у Курську область, якби був дозвіл на далекобійні удари