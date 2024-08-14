Сили оборони сформували "буферну зону" у цілях самооборони у Курській області – Лубінець
Військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області, адже Україна повинна не лише захищатися, а й дотримуватися усіх міжнародних конвенцій. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.
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Лубінець долучився до наради президента Володимира Зеленського, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області.
Він акцентував, що така "санітарна зона" створена через те, що у реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.
Він наголосив, що під час наради всі учасники обговорили гарантії безпеки на цій території, а також доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів.
Лубінець акцентував: у "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.
Президент у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: говорили про створення військових комендатур.
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- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.
- 12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.
- Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.
- 13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.
- Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.
- Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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