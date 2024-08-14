Силы обороны сформировали "буферную зону" в целях самообороны в Курской области – Лубинец

Курская область (Фото: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT)

Военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области, ведь Украина должна не только защищаться, но и соблюдать все международные конвенции. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

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Лубинец принял участие в совещании президента Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области.

Он акцентировал, что такая "санитарная зона" создана потому, что в реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна соблюдать все международные конвенции и требования международного гуманитарного права.

Он подчеркнул, что во время совещания все участники обсудили гарантии безопасности на этой территории, а также доступ представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.

Лубинец акцентировал: в "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов.

Президент в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: говорили о создании военных комендатур.

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Скриншот: Deepstate

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населённых пунктов в Курской области.

Зеленский заявил, что в Курской области сдались в плен сотни российских военных.

С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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