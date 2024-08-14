МИД Чехии: Международное право позволяет Украине защищаться даже на территории России

Липавский акцентировал: агрессия России против Украины с 2014 года разрушила жизни миллионов людей

Ян Липавский (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

В Чехии заявляют, что международное право позволяет Украине защищаться даже на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Международное право позволяет Украине защищаться даже на территории агрессора", – написал он.

Липавский акцентировал: агрессия России против Украины с 2014 года разрушила жизни миллионов людей.

"Если мы стремимся к справедливому миру, решение состоит в том, чтобы все армии вернулись к международно признанным границам", – добавил он.

В этот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина имеет полное право защищаться, проводя операцию в Курской области РФ.

А в Белом доме акцентируют, что Украина защищается от российской агрессии, а если российскому диктатору Владимиру Путину "чуть-чуть некомфортно" от событий в Курской области – пусть убирается из Украины.

6 августа 2024 Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населённых пунктов в Курской области.

Зеленский заявил, что в Курской области сдались в плен сотни российских военных.

С начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих, сообщил во время утреннего доклада президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 августа, провел совещание по Курской области: говорили о создании военных комендатур.

Читайте также: Курская область. Украинское телевидение показало взятую под контроль ВСУ Суджу – видео, фото