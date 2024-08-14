МЗС Чехії: Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території Росії

Ліпавський акцентував: агресія Росії проти України з 2014 року зруйнувала життя мільйонів людей

Ян Ліпавський (Фото: EPA/MARTIN DIVISEK)

У Чехії заявляють – міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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"Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території агресора", – написав він.

Ліпавський акцентував: агресія Росії проти України з 2014 року зруйнувала життя мільйонів людей.

"Якщо ми прагнемо справедливого миру, рішення полягає в тому, щоб усі армії повернулися до міжнародно визнаних кордонів", – додав він.

Цього ж дня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має повне право захищатися, здійснюючи операцію в Курській області РФ.

А у Білому домі акцентують, що Україна захищається від російської агресії, а якщо російському диктатору Володимиру Путіну "трохи некомфортно" від подій у Курській області – нехай забирається з України.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.

Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.

Від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців, повідомив під час ранкової доповіді президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 серпня, провів нараду щодо Курської області: говорили про створення військових комендатур.

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