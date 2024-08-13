Білий дім про Курську область: Якщо Путіну некомфортно, хай до дідька забирається з України

Джон Кірбі (Фото: EPA)

У Білому домі акцентують, що Україна захищається від російської агресії, а якщо російському диктатору Володимиру Путіну "трохи некомфортно" від подій у Курській області – нехай забирається з України. Про це сказав Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Якщо йому (Путіну. – Ред.) це не подобається, якщо йому трохи некомфортно, тоді є просте рішення: він може просто до дідька забратися з України й припинити це", – прокоментував Кірбі події у Курській області.

Він наголосив, що вторгнення Росії в Україну – "просто загарбницька війна й так було з самого початку". Представник США додав, що водночас не коментуватиме дії українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше публічно заявив про присутність Сил оборони на території Курської області.

12 серпня на засіданні Ставки головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українські військовослужбовці взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області.

Курська область (Мапа: Deepstate)

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6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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