Белый дом о Курской области: Если Путину некомфортно, пусть к черту убирается из Украины

Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме акцентируют, что Украина защищается от российской агрессии, а если российскому диктатору Владимиру Путину "чуть-чуть некомфортно" от событий в Курской области – пусть убирается из Украины. Об этом сказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Если ему (Путину. – Ред.) это не нравится, если ему немного некомфортно, тогда есть простое решение: он может просто к черту убраться из Украины и прекратить это", – прокомментировал Кирби события в Курской области.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину – "просто захватническая война и так было с самого начала". Представитель США добавил, что при этом не будет комментировать действия украинских военных.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые публично заявил о присутствии Сил обороны на территории Курской области.

12 августа на заседании Ставки главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские военнослужащие взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области.

Курская область (Карта: Deepstate)

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6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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