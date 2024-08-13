Британия не позволяет Украине бить Storm Shadow по Курской области – The Telegraph

Однако позиция по использованию ракет зависит не только от Британии, поскольку они производятся совместно с Францией

Storm Shadow. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Правительство Великобритании не дает одобрения Украине на использование ракет Storm Shadow по территории Курской области. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на слова проинформированного собеседника в правительстве.

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Правительство Великобритании не дало Украине согласия на использование ракет Storm Shadow по Курской области, собеседник издания заявил: "Никаких изменений не произошло".

Бывший командир британских танковых войск Гамиш де Бреттон-Гордон заметил, что эти дальнобойные ракеты способны поразить "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль (около 160 км)".

Он также добавил, что разрешение на использование этих ракет показало бы решительность Запада в поддержке Украины.

Журналисты отметили, что позиция по использованию ракет зависит не только от Великобритании, поскольку Storm Shadow производятся совместно с Францией, поэтому Париж также имеет право голоса по условиям их применения.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые публично заявил о присутствии Сил обороны на территории Курской области.

12 августа на заседании Ставки главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские военнослужащие взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области.

Курская область (Карта: Deepstate)

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.

В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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