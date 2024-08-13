Британія не дозволяє Україні бити Storm Shadow по Курській області – The Telegraph

Проте позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Британії, оскільки вони виробляються спільно з Францією

Storm Shadow. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Уряд Великої Британії не дає схвалення Україні на використання ракет Storm Shadow по території Курської області. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на слова проінформованого співрозмовника в уряді.

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Уряд Великої Британії не дав Україні згоди на використання ракет Storm Shadow по Курській області, співрозмовник видання заявив: "Жодних змін не відбулося".

Колишній командир британських танкових військ Гаміш де Бреттон-Гордон зауважив, що ці далекобійні ракети здатні вразити "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль (близько 160 км)".

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Журналісти зауважили, що позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Великої Британії, оскільки Storm Shadow виробляються спільно з Францією, тому Париж також має право голосу щодо умов їх застосування.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше публічно заявив про присутність Сил оборони на території Курської області.

12 серпня на засіданні Ставки головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українські військовослужбовці взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області.

Курська область (Мапа: Deepstate)

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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