Президент Фінляндії – про операцію в Курській області: Українці мають на це повне право

Александр Стубб підтвердив, що Україна може використовувати на території РФ зброю, яку постачає Фінляндія

Александр Стубб (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Україна має повне право захищатися, здійснюючи операцію в Курській області РФ. Таку думку він висловив на брифінгу під час візиту на Аландські острови, цитує видання Yle.

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За словами Стубба, Україна має повне право захищатися, просуваючись до Курської області, оскільки Росія регулярно бомбардує Київ і захопила значні території.

"Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців", – наголосив президент Фінляндії.

Він також заявив, що Україна може використовувати на території РФ зброю, яку постачає Фінляндія.

"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в межах міжнародного права", – додав Стубб.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.

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