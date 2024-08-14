Президент Финляндии – об операции в Курской области: Украинцы имеют на это полное право

Александр Стубб подтвердил, что Украина может использовать на территории РФ поставляемое Финляндией оружие

Александр Стубб (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина имеет полное право защищаться, совершая операцию в Курской области РФ. Такое мнение он высказал на брифинге во время визита на Аландские острова, цитирует издание Yle.

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По словам Стубба, Украина имеет полное право защищаться, продвигаясь в Курскую область, поскольку Россия регулярно бомбит Киев и захватила значительные территории.

"Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев", – подчеркнул президент Финляндии.

Он также заявил, что Украина может использовать на территории РФ поставляемое Финляндией оружие.

"У нас нет никаких ограничений по поводу того, какое оружие Украина может использовать и каким образом. Отправной точкой является то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права", — добавил Стубб.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала утрату 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населенных пунктов в Курской области.

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