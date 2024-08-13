Минобороны Литвы: Россия перебрасывает военных из Калининграда в Курскую область

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Украина этим шагом продемонстрировала, что может "достигать очень важных вещей"

Лауринас Кащюнас (Фото: Офис президента)

На фоне боев на территории Курской области Россия перебрасывает туда военных из Калининградской области. Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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"Позвольте мне выразить уважение вашим действиям на севере, вашим маневрам на севере. Меня спрашивали литовские медиа, ожидаю ли я, что будут пройдены какие-то "красные линии" или что-то такое. Но сейчас я не слышу этого. И это очень хорошо, это хороший знак", – заявил Кащюнас.

Он отметил, что следующим хорошим знаком должно стать разрешение для Украины использовать средства дальнего поражения для нанесения ударов по целям на территории России. Глава оборонного ведомства добавил, что лоббирует этот вопрос.

"Мы сейчас видим, как они [россияне] передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – подчеркнул Кащюнас.

Он отметил, что Украина этим шагом продемонстрировала, что может "достигать очень важных вещей".

"Это действительно хороший ход, и это совершенно новая страница", — резюмировал министр.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала утрату 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населенных пунктов в Курской области.

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