Туск – об операции в Курской области: Действия Украины являются оборонительными

Дональд Туск отметил, что то, что делают российские войска с территорией Украины, носит признаки геноцида

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что действия Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ являются оборонительными. Такое мнение польский премьер высказал на брифинге, сообщает Polskie radio.

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Отвечая на вопрос журналистов, не беспокоит ли членов НАТО тот факт, что вооружение, которое отправляется в Украину для обороны, используется на территории России, он заявил, что действия Киева являются оборонными.

Туск отметил, что то, что совершают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений.

"И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", – добавил польский премьер.

Он заверил, что польская сторона поддерживает постоянный контакт с украинской на высшем политическом уровне. Он также признал, что его не удивило "такое нестандартное и для кого-то неожиданное изменение ситуации на фронте".

"Но, конечно, нет речи о консультациях, на которых кто-то в Киеве со мной договаривается, в какой день и куда кто-то двинется", – объяснил глава правительства Польши.

Премьер страны подчеркнул, что позиция Варшавы по поводу войны в Украине не изменилась.

"Мы поддерживаем Украину в войне, которая является войной оборонительной", – заявил он.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала утрату 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населенных пунктов в Курской области.

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