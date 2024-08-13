Туск – про операцію в Курській області: Дії України є оборонними

Дональд Туск зазначив, що те, що роблять російські війська з територією України, носить ознаки геноциду

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що дії Збройних Сил України в Курській області РФ є оборонними. Таку думку польський прем’єр висловив на брифінгу, передає Polskie radio.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи членів НАТО не турбує той факт, що озброєння, яке відправляється в Україну для оборони, використовується на території Росії, він заявив, що дії Києва є оборонними.

Туск зазначив, що те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів.

"І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", – додав польський прем’єр.

Він запевнив, що польська сторона підтримує постійний контакт з українською на найвищому політичному рівні. Він також визнав, що його не здивувала "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті".

"Але, звісно, ​​не йдеться про консультації, на яких хтось у Києві зі мною домовляється, у який день і куди хтось рушить", – пояснив очільник уряду Польщі.

Прем’єр країни наголосив, що позиція Варшави щодо війни в Україні не змінилася.

"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є війною оборонною", – заявив він.

6 серпня 2024 року міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів в Курській області.

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