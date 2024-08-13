Міноборони Литви: Росія перекидає військових з Калінінграда до Курської області

Очільник Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Україна цим кроком продемонструвала, що може "досягати дуже важливих речей"

Лаурінас Кащюнас (Фото: Офіс президента)

На тлі боїв на території Курської області Росія перекидає туди військових з Калінінградської області. Про це на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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"Дозвольте мені висловити повагу вашим діям на півночі, вашим маневрам на півночі. Мене запитували литовські медіа, чи я очікую, що будуть пройдені якісь "червоні лінії" чи щось таке. Але зараз я не чую цього. І це дуже добре, це хороший знак", – заявив Кащюнас.

Він наголосив, що наступним хорошим знаком має стати дозвіл для України використовувати засоби дальнього ураження для завдання ударів по цілях на території Росії. Очільник оборонного відомства додав, що лобіює це питання.

"Ми зараз бачимо, як вони [росіяни] передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська. І я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, бо через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – наголосив Кащюнас.

Він зазначив, що Україна цим кроком продемонструвала, що може "досягати дуже важливих речей".

"Це справді хороший хід, і це абсолютно нова сторінка", – резюмував міністр.

6 серпня 2024 року міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.

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