Пентагон: Все еще выясняем стратегические цели Украины во время операции в Курской области

Сабрина Сингх заявила, что США пока собирают больше информации о действиях Украины на территории России

Пентагон (Фото: ЕРА)

США выясняют, какие именно цели преследует Украина в ходе операций в Курской области России, в том числе по созданию "буферной зоны". Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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Отвечая на вопрос, почему США до сих пор воздерживаются от оценки украинского наступления в Курской области, Сингх ответила: "Мы пока собираем больше информации о действиях Украины".

"Когда речь идет о Курской области, мы понимаем, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", - заявила представительница Пентагона.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

19 августа президент Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области 92 населенных пункта.

Омбудсмен Лубинец заявил, что военные в целях самообороны сформировали "буферную зону" на территории Курской области, ведь Украина должна не только защищаться, но и соблюдать все международные конвенции.

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