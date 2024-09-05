Зеленский: Все пакеты помощи, за которые голосовал Конгресс США, мы все еще ждем в Украине

Президент подчеркнул, что из-за задержки военной помощи от США Украина не может тотально усилить свои бригады

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Украина до сих пор не получила ту военную помощь от американских союзников, за которую голосовал Конгресс США.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он поблагодарил всех американцев, поскольку "без поддержки людей Украину не поддержал бы ни Белый дом, ни Конгресс".

"Есть позитив относительно решения Конгресса, но есть и негатив, что все проголосованные пакеты мы до сих пор ожидаем в Украине. Медленно идут эти процессы, поэтому мы не можем тотально усилить наши бригады, чтобы стоять крепко", – заявил Зеленский.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривалось для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

Читайте также: Из чего состоят $60 млрд помощи США для Украины: инфографика LIGA.net