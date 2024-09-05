Зеленський: Всі пакети допомоги, за які голосував Конгрес США, ми досі очікуємо в Україні

Президент наголосив, що через затримку військової допомоги від США Україна не може тотально посилити свої бригади

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Україна досі не отримала тієї військової допомоги від американських союзників, за яку голосував Конгрес США.

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Він подякував усім американцям, оскільки "без підтримки людей Україну не підтримали б ані Білий дім, ані Конгрес".

"Є позитив щодо рішення Конгресу, але є і негатив, що всі ті пакети, які було проголосовано, ми досі очікуємо в Україні. Повільно йдуть ці процеси, тому ми не можемо тотально посилити наші бригади, щоб стояти міцно", – заявив Зеленський.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

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