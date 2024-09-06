Reuters: Адміністрація Байдена намагається врятувати $6 млрд допомоги Україні

30 вересня завершиться поточний фінансовий рік, і Білий дім шукає спосіб зберегти залишкові $6 млрд для України

Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

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Механізм президентського перекидання ресурсів (Presidential Drawdown Authority, PDA), що є ключовою частиною військової допомоги на суму $61 млрд, ухваленої у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні ресурси зі складів США у разі надзвичайної ситуації, пояснює видання.

Адміністрація Байдена використовувала цей механізм для надання зброї Україні.

Проте з $7,8 млрд, виділених у квітні через PDA, більша частина все ще не використана. Це змушує посадовців шукати рішення для збереження залишкових $6 мільярдів до 30 вересня, коли завершується поточний фінансовий рік.

Джерела Reuters повідомили, що Держдепартамент планує включити продовження повноважень PDA до законопроєкту про екстрені витрати, який Конгрес має ухвалити цього місяця, щоб уникнути урядового "шатдауну".

Помічники в Конгресі, які побажали залишитися анонімними, запевняють, що рішення буде знайдено, оскільки допомога Україні має двопартійну підтримку.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

Останній пакет військової допомоги Україні США оголосили 23 серпня.

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