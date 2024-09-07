США "любым образом" используют средства для Украины после конца фискального года

Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

США "любым образом используют" средства для поддержки Украины после того, как в сентябре завершится фискальный год. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Голос Америки.

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"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", – сказала она.

Сингх отметила, что не располагает конкретной информацией об остатках средств, но подчеркнула, что США выделяют Украине пакеты военной помощи "почти еженедельно".

Поэтому остаточные средства Вашингтон использует "любым возможным способом", добавила представительница Пентагона.

"Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", – подытожила чиновница.

5 августа журналисты Reuters со ссылкой на осведомленные источники писали, что администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

6 сентября на "Рамштайне" США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн, в него вошли ракеты к системам противовоздушной обороны и другое вооружение.

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