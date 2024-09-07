США "у будь-який спосіб" використають кошти для України після кінця фіскального року

Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

США "у будь-який спосіб використають" кошти для підтримки України після того, як у вересні завершиться фіскальний рік. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

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"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – сказала вона.

Сінгх зазначила, що не має конкретної інформації щодо залишків коштів, але наголосила, що США виділяють Україні пакети військової допомоги "майже щотижня".

Тому залишкові кошти Вашингтон використає "у будь-який можливий спосіб", додала представниця Пентагону.

"Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – підсумувала посадовиця.

5 серпня журналісти Reuters з посиланням на обізнані джерела писали, що адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

6 вересня на "Рамштайні" США виділили новий пакет допомоги Україні на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони та інше озброєння.

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