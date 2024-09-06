"Обмежена кількість ATACMS". Пентагон озвучив нову причину заборони на удари вглиб РФ

"Кількість ATACMS обмежена. Це не той ресурс, який є в надлишку", – заявила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

Одна з причин, чому США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для далекобійних ударів по Росії – обмежена кількість ракет ATACMS. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Коментуючи заклики України дозволити далекобійні удари по цілях у Росії, посадовиця нагадала слова представника Білого дому Джона Кірбі, що більшість російської авіації базується на аеродромах, які розташовані занадто далеко.

"За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають бомби та ракети по Україні, розташовані на аеродромах за 300 км від території, яку контролює Україна", – зазначила вона.

Таким чином, за словами Сінгх, ці аеродроми вже поза зоною досяжності ракет ATACMS.

"ATACMS не зможе дістатися до цих аеродромів, тому загроза від цих крилатих бомб залишиться. І навіть якщо Україна використає ATACMS проти невеликої кількості аеродромів у межах досяжності, російські військові зможуть перемістити їх далі", – додала представниця оборонного відомства США.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Сінгх заявила: "Кількість ATACMS обмежена. Це не той ресурс, який є в надлишку. І, звичайно, ми завжди оцінюємо ризики ескалації, що обговорювалося з самого початку. Тому це комбінація цих факторів".

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

31 серпня Умєров повідомив, що надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

Читайте також: The Telegraph: Британія підтримує ідею бити по Росії Storm Shadow, але остерігається реакції США