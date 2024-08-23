США дозволяють Україні бити американською зброєю по Курській області – Пентагон

Сабріна Сінгх заявила, що США поки що збирають дані про дії України в російському регіоні

Ллойд Остін (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Політика Сполучених Штатів дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак з прикордонного регіону Сумської області, який включає Курську область РФ. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

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За її словами, політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області".

"І вони захищають себе від атак в рамках цього регіону", – наголосила Сінгх.

Також представниця оборонного відомства США розповіла, що очільник Пентагону Ллойд Остін планує провести ще одну розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим цими днями. Як і попередня розмова міністрів, що відбулась 19 серпня, вона стосуватиметься і Курської операції.

Водночас Сінгх додала, що США поки що збирають більше інформації щодо дій України на території РФ.

"Коли йдеться про Курську область, ми маємо розуміння того, що сказав президент Володимир Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – наголосила вона.

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