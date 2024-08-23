США дозволяють Україні бити американською зброєю по Курській області – Пентагон
Політика Сполучених Штатів дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак з прикордонного регіону Сумської області, який включає Курську область РФ. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.
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За її словами, політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області".
"І вони захищають себе від атак в рамках цього регіону", – наголосила Сінгх.
Також представниця оборонного відомства США розповіла, що очільник Пентагону Ллойд Остін планує провести ще одну розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим цими днями. Як і попередня розмова міністрів, що відбулась 19 серпня, вона стосуватиметься і Курської операції.
Водночас Сінгх додала, що США поки що збирають більше інформації щодо дій України на території РФ.
"Коли йдеться про Курську область, ми маємо розуміння того, що сказав президент Володимир Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – наголосила вона.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 20 серпня Сирський заявив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.
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