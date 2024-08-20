Чи може Україна бити ATACMS, щоб стримати росіян на Курщині? Пентагон: Політика не змінилася

Штати послідовно не дають Україні дозволу на удари вглиб російської території отриманою від них зброєю

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною, відповів речник Пентагону Пет Райдер на запитання, чи може Україна використати ракети ATACMS для стримання "російського контрнаступу" у Курській області. Про це представник Міністерства оборони США розповів на брифінгу.

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Журналіст запитав, чи має Україна дозвіл використовувати далекобійні ракети ATACMS, аби стримати "російський контрнаступ" на зайняті українськими силами території у Курській області.

Райдер відповів, що не збирається вдаватися в подробиці того, які військові спроможності Україна обирає для проведення своїх операцій.

Водночас він зауважив, що політика США стосовно використання далекобійного озброєння на території РФ не змінилася.

Речник зазначив, що Україні дозволено завдавати зустрічного вогню в оборонних операціях навколо кордону.

Штати послідовно не дають Україні дозволу на удари вглиб російської території отриманою від них зброєю.

Раніше, 19 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї по Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.

7 серпня, на другий день операції, координатор Ради з нацбезпеки Білого дому повідомив, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області і що Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

Уже 8 серпня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що бойові дії у Курській області узгоджуються з політикою США щодо того, як Україна може використовувати отриману від них зброю.

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