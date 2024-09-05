Білий дім: ATACMS не зможуть уразити 90% російських літаків, які атакують Україну

Джон Кірбі заявив, що Росія вже перебазувала свої військові літаки далі вглиб країни

Джон Кірбі (Фото: Samuel Corum/EPA)

90% літаків, які Росія застосовує для завдання ударів по Україні, знаходяться поза межами зони ураження американських далекобійних ракет ATACMS. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Відповідаючи на запитання про те, чи можлива зміна політики Вашингтона щодо далекобійних ударів углиб Росії з огляду на чергові атаки, зокрема, по Полтаві та Львову, де загинули цивільні, він заявив, що наразі "немає оголошень про жодні зміни".

За словами Кірбі, Росія вже перебазувала свої літаки далі вглиб країни, тому твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе уразити більшість військової авіації, з якої РФ завдає ударів по українській території, є хибним.

"90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм ATACMS і скажемо – "гаразд!" І вони зможуть уразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це хибний аргумент", – сказав Кірбі.

Водночас представник Білого дому наголосив, що позиція президента США Джо Байдена щодо підтримки України залишається непохитною і що Вашингтон зосереджений на зміцненні протиповітряної оборони України проти таких нападів і атак.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

31 серпня Умєров повідомив, що надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

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