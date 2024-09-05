Белый дом: ATACMS не смогут поразить 90% российских самолетов, атакующих Украину

Джон Кирби заявил, что Россия уже перебазировала свои военные самолеты дальше вглубь страны

Джон Кирби (Фото: Samuel Corum/EPA)

90% самолетов, которые Россия применяет для нанесения ударов по Украине, находятся вне зоны поражения американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Отвечая на вопрос о том, возможно ли изменение политики Вашингтона относительно дальнобойных ударов вглубь России, учитывая очередные атаки, в частности, по Полтаве и Львову, где погибли гражданские, он заявил, что пока "нет объявлений ни о каких изменениях".

По словам Кирби, Россия уже перебазировала свои самолеты дальше вглубь страны, поэтому утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой РФ наносит удары по украинской территории, ошибочно.

"90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, – 90% из них расположены за пределами 300 км от украинской границы, глубоко внутри России. Так что утверждение, мол, мы просто дадим им ATACMS и скажем – "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, – это ложь", — сказал Кирби.

В то же время представитель Белого дома отметил, что позиция президента США Джо Байдена по поддержке Украины остается непоколебимой, и Вашингтон сосредоточен на укреплении противовоздушной обороны Украины против таких нападений и атак.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

31 августа Умеров сообщил, что предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

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