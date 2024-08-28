Telegraph: Британия поддерживает идею бить по РФ Storm Shadow, но опасается реакции США
Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует спор с Соединенными Штатами. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц Британии.
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В материале говорится, что ракеты обычно используются вместе с секретными системами США, для чего требуется разрешение Вашингтона. По информации источников издания, Лондон не обращался в Вашингтон с официальным запросом по использованию Украиной Storm Shadow на территории России. Беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено, пишут журналисты.
Собеседник The Telegraph в Белом доме рассказал, что администрация президента США Джо Байдена опасается, что их использование даже без одобрения Вашингтоном может привести к эскалации ситуации и вовлечению американских войск в конфликт.
Премьер Британии Кир Стармер, насколько известно, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса и применяет "консультативный подход" к переговорам с США, отметил один из собеседников.
"Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому", – сказал он.
В статье говорится, что США в частных разговорах сетуют на подход Британии к предоставлению военного оборудования Украине с позиции первенства. В начале 2024 года Грант Шаппс, будучи министром обороны Британии, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как США были осторожнее.
Собеседники сообщили, что решение Лондона стать первой западной страной, поставившей Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям.
"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им в конце концов придется собирать осколки. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – заявил собеседник среди британских военных.
Кроме опасений, что удары Storm Shadow в России могут привести к эскалации конфликта, у США есть обеспокоенность, что ракеты могут не уничтожить цели, ведь их переместили подальше от границы, пишет издание.
- 15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.
- 16 августа экс-премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.
- 17 августа издание The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений Байдена по поводу возможного обострения конфликта.
- 19 августа The Telegraph писало, что США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ.
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