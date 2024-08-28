Telegraph: Британия поддерживает идею бить по РФ Storm Shadow, но опасается реакции США

Администрация Байдена опасается, что использование ракет даже без одобрения Вашингтоном может привести к эскалации

Кир Стармер и Джо Байден (Фото: Сhris Kleponis/EPA)

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует спор с Соединенными Штатами. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц Британии.

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В материале говорится, что ракеты обычно используются вместе с секретными системами США, для чего требуется разрешение Вашингтона. По информации источников издания, Лондон не обращался в Вашингтон с официальным запросом по использованию Украиной Storm Shadow на территории России. Беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено, пишут журналисты.

Собеседник The Telegraph в Белом доме рассказал, что администрация президента США Джо Байдена опасается, что их использование даже без одобрения Вашингтоном может привести к эскалации ситуации и вовлечению американских войск в конфликт.

Премьер Британии Кир Стармер, насколько известно, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса и применяет "консультативный подход" к переговорам с США, отметил один из собеседников.

"Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому", – сказал он.

В статье говорится, что США в частных разговорах сетуют на подход Британии к предоставлению военного оборудования Украине с позиции первенства. В начале 2024 года Грант Шаппс, будучи министром обороны Британии, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как США были осторожнее.

Собеседники сообщили, что решение Лондона стать первой западной страной, поставившей Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям.

"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам – нет. Им в конце концов придется собирать осколки. Маленькая Британия не может воевать с Россией", – заявил собеседник среди британских военных.

Кроме опасений, что удары Storm Shadow в России могут привести к эскалации конфликта, у США есть обеспокоенность, что ракеты могут не уничтожить цели, ведь их переместили подальше от границы, пишет издание.

15 августа в британском Минобороны заявили, что Украина может использовать полученное от Лондона оружие в операциях на территории России, но ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow остаются.

16 августа экс-премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail выразил восхищение наступлением украинских военных в Курской области и призвал Лондон разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по российским авиабазам.

17 августа издание The Times писало, что США фактически препятствуют Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений Байдена по поводу возможного обострения конфликта.

19 августа The Telegraph писало, что США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ.

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