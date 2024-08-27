Politico: Украина предоставит США список целей в РФ для атак дальнобойным оружием

Флаг США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украина представит администрации президента США Джо Байдена список потенциальных целей на территории России, которые можно поразить дальнобойными ракетами, если Вашингтон отменит ограничения. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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В материале говорится, что Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон отменить ограничения на использование американского оружия для ударов по целям на территории РФ. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые свои потенциальные цели в России, предполагается, что этот список будет более подробным, пишут журналисты.

По словам собеседников издания, список целей американским чиновникам передадут министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США.

В течение нескольких месяцев США заявляли, что отмена ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отвела свои важнейшие цели, включая самолеты, от границы, отмечает Politico.

Собеседники рассказали, что Киев определил несколько важных целей, которые он может поразить американскими ракетами. Украинские чиновники надеются, что список может помочь убедить Байдена изменить свое мнение.

Совет национальной безопасности США и Пентагон отказались от комментариев на запрос Politico.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время политика США позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, который включает Курскую область РФ.

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