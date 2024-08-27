Politico: Україна надасть США список потенційних цілей у РФ для атак далекобійною зброєю

Прапор США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список потенційних цілей на території Росії, які можна уразити далекобійними ракетами, якщо Вашингтон скасує обмеження. Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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У матеріалі йдеться, що Україна використає цей список як останню спробу переконати Вашингтон скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів по цілях на території РФ. Хоча Україна раніше надала США деякі свої потенційні цілі в Росії, передбачається, що цей список буде більш детальним, пишуть журналісти.

За словами співрозмовників видання, список цілей американським посадовцям передадуть міністр оборони Рустем Умєров і очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США.

Протягом кількох місяців США заявляли, що скасування обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відвела свої найважливіші цілі, включно й літаки, від кордону, зазначає Politico.

Співрозмовники розповіли, що Київ визначив кілька важливих цілей, які він може уразити американськими ракетами. Українські посадовці сподіваються, що список може допомогти переконати Байдена змінити свою думку.

Рада національної безпеки США та Пентагон відмовилися від коментарів на запит Politico.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас політика США дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, що включає Курську область РФ.

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