Пакет от США на $250 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ

БМП Bradley (Иллюстративное фото: Пентагон)

США выделили новый пакет помощи Вооруженным Силам Украины на $250 млн, в него вошли ракеты к системам противовоздушной обороны и другое вооружение. Пентагон опубликовал содержимое нового пакета.

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В сообщении оборонного ведомства говорится, что это 65-й транш оборудования, предоставленного администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена из собственных запасов с августа 2021 года.

Пакет помощи включает:

→ ракеты RIM-7 и помощь для ПВО;

→ ракеты Stinger;

→ боеприпасы для HIMARS;

→ артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

→ ракеты TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ боевые машины пехоты Bradley;

→ бронетранспортеры M113;

→ противоминностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

→ боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

→ патрульные катера;

→ морское оборудование для обучения;

→ оборудование и боеприпасы для подрыва;

→ запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Утром в пятницу, 6 сентября, министр обороны США Ллойд Остин, прибыв на 24-й "Рамштайн", анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $250 млн.

29 июля США объявили о пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн по механизму PDA, впоследствии Пентагон сообщил о еще одном пакете на $1,5 млрд уже по другой программе.

9 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $125 млн, в нем ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды и другое вооружение.

23 августа Байден объявил о пакете помощи, включающем ракеты к системам ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками и другое вооружение.

5 сентября журналисты Reuters писали, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.

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