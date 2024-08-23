Ракеты ПВО и боеприпасы. Байден объявил о новом пакете помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи для Украины – обещают больше разных ракет

Президент США Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном Белым домом.

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Этот пакет, по его словам, включает:

ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от новой тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.

Также США введут новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, способствующих незаконной войне России.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – заявил Байден".