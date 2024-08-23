Ракеты ПВО и боеприпасы. Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном Белым домом.
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Этот пакет, по его словам, включает:
- ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
- оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от новой тактики России на поле боя;
- боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.
Также США введут новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, способствующих незаконной войне России.
"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – заявил Байден".
- Ранее агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что речь идет о пакете помощи на $125 млн. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения, а это значит, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее.
- 29 июля США объявили о пакете военной помощи для Украины объемом до $200 млн по механизму PDA, впоследствии Пентагон сообщил о еще одном пакете на $1,5 млрд уже по другой программе.