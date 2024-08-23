Боррель: Сокращение помощи Украине Германией – плохие новости, ведь она делает много

"Можно сказать, мы должны делать что-то другое. Но пока то, что мы делаем, делается преимущественно Германией", – заявил глава евродипломатии

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал решение Германии сократить помощь Украине "плохими новостями", поскольку та делает больше всего среди всех членов Евросоюза. Его цитирует Barron's.

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Боррель сказал, что информация об уменьшении военной поддержки со стороны Германии для Украины "плохая новость".

"До сих пор, не поднимая много шума, Германия предоставляла Украине сильнейшую поддержку. Так что можно сказать, мы должны делать что-то другое. Но пока то, что мы делаем, делается преимущественно Германией", – заявил он.

СПРАВКА Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого министерства обороны не будут утверждены.

Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установок противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

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