Боррель: Скорочення допомоги Україні Німеччиною – погані новини, адже вона робить найбільше

"Можна сказати, ми повинні робити щось інше. Але поки те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною", – заявив глава євродипломатії

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав рішення Німеччини скоротити допомогу Україні "поганими новинами", оскільки та робить найбільше серед усіх членів Євросоюзу. Його цитує Barron's.

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Боррель сказав, що інформація про зменшення військової підтримки з боку Німеччини для України є "поганою новиною".

"Досі, не здіймаючи багато шуму, Німеччина надавала Україні найсильнішу підтримку. Тож можна сказати, ми повинні робити щось інше. Але поки те, що ми робимо, робиться переважно Німеччиною", – заявив він.

ДОВІДКА Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні.

Міністерство фінансів Німеччини в рамках бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького міністерства оборони не будуть затверджені.

Німеччина наприкінці липня виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

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