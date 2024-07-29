Німеччина виділила Україні нову військову допомогу – разом із Данією дають вісім "леопардів"

Leopard 1A5 (Ілюстративне фото: baiv.nl)

Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У повідомленні зауважують, що деякі з постачань потребують модернізації або їх виробництво ще триває, також можуть проводитися навчальні заходи. Це стосується всіх пунктів з цього переліку, окрім шоломів.

Відтак, Німеччина передає Україні ще:

→ вісім танків Leopard 1A5 із запчастинами за спільним проєктом з Данією;

→ 21 000 снарядів для зенітних установок Gepard;

→ 10 надводних безпілотників;

→ дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer 2 з запчастинами;

→ 10 наземних радарів;

→ польовий шпиталь;

→ 24 810 шоломів.

Читайте також: Німеччина хоче вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році – Reuters

Читайте також: Нідерланди й Данія до кінця літа передадуть ЗСУ партію танків Leopard 2