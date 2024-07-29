Німеччина виділила Україні нову військову допомогу – разом із Данією дають вісім "леопардів"
Німеччина виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
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У повідомленні зауважують, що деякі з постачань потребують модернізації або їх виробництво ще триває, також можуть проводитися навчальні заходи. Це стосується всіх пунктів з цього переліку, окрім шоломів.
Відтак, Німеччина передає Україні ще:
→ вісім танків Leopard 1A5 із запчастинами за спільним проєктом з Данією;
→ 21 000 снарядів для зенітних установок Gepard;
→ 10 надводних безпілотників;
→ дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer 2 з запчастинами;
→ 10 наземних радарів;
→ польовий шпиталь;
→ 24 810 шоломів.
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- Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T, повідомило видання Merkur.
- 8 липня Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву артилерійські снаряди, ракети до Patriot і боєприпаси для Leopard.
- 29 липня США повідомили про виділення нового пакета військової допомоги Україні обсягом до $200 млн.
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