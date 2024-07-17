Німеччина хоче вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році – Reuters

Країна очікує, що новий бюджет допоможе подолати розрив у 17 млрд євро між прогнозованими витратами та доходами

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький уряд планує затвердити бюджет на 2025 рік 17 липня, очікується, що він буде "менш щедрим" для України – хочуть скоротити допомогу до 4 млрд євро. Про це повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося із проєктом бюджету країни.

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Німеччина планує скоротити військову допомогу країні з 8 млрд євро у 2024-му до 4 млрд у 2025-му, повідомило агентство.

Журналісти зазначили, що в Німеччині очікують – цей бюджет допоможе країні подолати розрив у 17 млрд євро між прогнозованими витратами та доходами.

За даними агентства, Бундестаг хоче ухвалити додатковий бюджет на 2024 рік на 11 млрд євро додаткових позик, що становитиме 50,3 млрд євро чистих запозичень.

5 липня Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot із Німеччини.

Наприкінці червня та на початку липня Німеччина "майже непомітно" відправила Україні військову допомогу, куди ввійшли танки, БМП, системи HIMARS та ЗРК IRIS-T.

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