Україна отримала третю систему ППО Patriot від Німеччини

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у Х.

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Єгер заявив, що він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.

"Український екіпаж системи протягом останніх місяців успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", – акцентував дипломат.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в рамках німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot.

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