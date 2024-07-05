Україна отримала третю систему ППО Patriot від Німеччини
Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot з Німеччини, повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у Х.
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Єгер заявив, що він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.
"Український екіпаж системи протягом останніх місяців успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", – акцентував дипломат.
11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.
Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна в рамках німецької ініціативи із посилення протиповітряної оборони держави отримає 100 додаткових ракет для систем Patriot.
- 19 квітня президент Зеленський заявив, що Україна потребує ще сім ЗРК Patriot або аналогічних йому систем, і це "найменша кількість".
- 2 липня держсекретар США заявив, що Україна почує нові оголошення щодо протиповітряної оборони від союзників до саміту НАТО. 3 липня США анонсували новий значний пакет військової допомоги для України: Пентагон закупить на $2,2 млрд ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot і NASAMS.
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