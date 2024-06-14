HIMARS, "леопарди" і ППО: повний список нового пакета Німеччини для ЗСУ
Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS, йдеться на сайті німецького уряду.
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Серед оновлень у списку вже наданої Берліном допомоги вказане таке:
→ три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
→ 20 бойових машин піхоти MARDER із запчастинами;
→ 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);
→ боєприпаси для LEOPARD 1;
→ боєприпаси для БМП MARDER;
→ система ППО IRIS-T SLM;
→ система ППО IRIS-T SLS (версія малої дальності, до 12 км);
→ 21 000 снарядів калібру 155 мм;
→ 128 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм;
→ чотири датчики захисту від дронів і перешкод;
→ два танки-мостовкладачі BEAVER із запчастинами;
→ дві інженерні броньовані машини DACHS із запчастинами;
→ броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
→ чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
→ матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
→ три системи протиракетного захисту для авіації AMPS;
→ 100 пар окулярів нічного бачення;
→ комп’ютерне обладнання;
→ 16 автоцистерн Zetros;
→ 100 штурмових гвинтівок MK 556;
→ 85 високоточних гвинтівок HLR 338;
→ 100 гвинтівок CR 308;
→ 4 млн патронів для вогнепальної зброї;
→ рятувальні човни.
- 24 травня Міноборони Німеччини повідомило про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.
- 11 червня Пісторіус заявив, що спільно з іншими партнерами Берлін передасть Україні 100 ракет до Patriot.
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