HIMARS, "леопарди" і ППО: повний список нового пакета Німеччини для ЗСУ

До пакета увійшли РСЗВ HIMARS, системи ППО, танки, боєприпаси та інша зброя й обладнання

Himars (Фото: EPA)

Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS, йдеться на сайті німецького уряду.

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Серед оновлень у списку вже наданої Берліном допомоги вказане таке:

→ три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

→ 20 бойових машин піхоти MARDER із запчастинами;

→ 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);

→ боєприпаси для LEOPARD 1;

→ боєприпаси для БМП MARDER;

→ система ППО IRIS-T SLM;

→ система ППО IRIS-T SLS (версія малої дальності, до 12 км);

→ 21 000 снарядів калібру 155 мм;

→ 128 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм;

→ чотири датчики захисту від дронів і перешкод;

→ два танки-мостовкладачі BEAVER із запчастинами;

→ дві інженерні броньовані машини DACHS із запчастинами;

→ броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

→ чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

→ матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

→ три системи протиракетного захисту для авіації AMPS;

→ 100 пар окулярів нічного бачення;

→ комп’ютерне обладнання;

→ 16 автоцистерн Zetros;

→ 100 штурмових гвинтівок MK 556;

→ 85 високоточних гвинтівок HLR 338;

→ 100 гвинтівок CR 308;

→ 4 млн патронів для вогнепальної зброї;

→ рятувальні човни.

24 травня Міноборони Німеччини повідомило про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.

11 червня Пісторіус заявив, що спільно з іншими партнерами Берлін передасть Україні 100 ракет до Patriot.

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