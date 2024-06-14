HIMARS, "леопарды" и ПВО: полный список нового пакета Германии для ВСУ

В пакет вошли РСЗО HIMARS, системы ПВО, танки, боеприпасы и другое оружие и оборудование

Himars (Фото: EPA)

Германия отчиталась об очередной предоставленной Украине военной помощи. В частности, Берлин передал Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS, говорится на сайте немецкого правительства.

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Среди обновлений в списке уже предоставленной Берлином помощи указано следующее:

→ три реактивных системы залпового огня HIMARS;

→ 20 боевых машин пехоты MARDER с запчастями;

→ 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);

→ боеприпасы для LEOPARD 1;

→ боеприпасы для БМП MARDER;

→ система ПВО IRIS-T SLM;

→ система ПВО IRIS-T SLS (версия малой дальности, до 12 км);

→ 21 000 снарядов калибра 155 мм;

→ 128 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм;

→ четыре датчика защиты от дронов и помех;

→ два танка-мостоукладчика BEAVER с запчастями;

→ две инженерные бронированные машины DACHS с запчастями;

→ бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;

→ четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

→ материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

→ три системы противоракетной защиты для авиации AMPS;

→ 100 пар очков ночного видения;

→ компьютерное оборудование;

→ 16 автоцистерн Zetros;

→ 100 штурмовых винтовок MK 556;

→ 85 высокоточных винтовок HLR 338;

→ 100 винтовок CR 308;

→ 4 млн патронов для огнестрельного оружия;

→ спасательные лодки.

24 мая Минобороны Германии сообщило о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.

11 июня Писториус заявил, что совместно с другими партнерами Берлин передаст Украине 100 ракет к Patriot.

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