HIMARS, "леопарды" и ПВО: полный список нового пакета Германии для ВСУ
Германия отчиталась об очередной предоставленной Украине военной помощи. В частности, Берлин передал Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS, говорится на сайте немецкого правительства.
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Среди обновлений в списке уже предоставленной Берлином помощи указано следующее:
→ три реактивных системы залпового огня HIMARS;
→ 20 боевых машин пехоты MARDER с запчастями;
→ 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
→ боеприпасы для LEOPARD 1;
→ боеприпасы для БМП MARDER;
→ система ПВО IRIS-T SLM;
→ система ПВО IRIS-T SLS (версия малой дальности, до 12 км);
→ 21 000 снарядов калибра 155 мм;
→ 128 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм;
→ четыре датчика защиты от дронов и помех;
→ два танка-мостоукладчика BEAVER с запчастями;
→ две инженерные бронированные машины DACHS с запчастями;
→ бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
→ четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
→ материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
→ три системы противоракетной защиты для авиации AMPS;
→ 100 пар очков ночного видения;
→ компьютерное оборудование;
→ 16 автоцистерн Zetros;
→ 100 штурмовых винтовок MK 556;
→ 85 высокоточных винтовок HLR 338;
→ 100 винтовок CR 308;
→ 4 млн патронов для огнестрельного оружия;
→ спасательные лодки.
- 24 мая Минобороны Германии сообщило о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.
- 11 июня Писториус заявил, что совместно с другими партнерами Берлин передаст Украине 100 ракет к Patriot.
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