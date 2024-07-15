Лідер опозиційної партії у Німеччині Мерц закликав передати ЗСУ бойові літаки

Фрідріх Мерц (Фото: Christopher Neundorf/EPA)

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц висловився за посилення підтримки Києва з боку Берліна, зокрема за постачання Збройним Силам України бойових літаків. Таку думку він висловив в ефірі програми "Запитай себе" на телеканалі ARD, передає Deutsche Welle.

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Мерц вважає, що Німеччина має допомогти Україні відновити суверенітет над власним повітряним простором.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні й будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", – сказав політик.

Він зазначив, що у низці країн Європейського Союзу постачання Києву бойових літаків є розв'язаним питанням.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", – резюмував Мерц.

ДОВІДКА Християнсько-демократичний союз – німецька центристська політична партія. Одна з двох великих партій ФРН, поряд з Соціал-демократичною партією Німеччини. Основа ідеології – економічний центризм та консерватизм. За результатами парламентських виборів 2021 року партія має 152 місця із 736 у Бундестазі.

10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того самого дня Норвегія анонсувала передання Україні шести винищувачів F-16.

14 липня в ОП повідомили, що Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen.

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