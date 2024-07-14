"Ми рухаємося в цьому напрямку". Україна і Швеція знову обговорюють Gripen для ЗСУ – ОП
Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Голосу Америки.
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"Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі", – сказав Жовква.
Однак з березня 2024-го Швеція вже є членом НАТО, тому, як зазначив заступник глави ОП, президент Володимир Зеленський знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном із цього приводу, а українське Міноборони – з відповідними органами Швеції.
"Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку", – додав Жовква.
- Розмови про можливість надання Україні "гріпенів" тривають ще з 2022 року. У серпні 2023-го прем'єр Швеції сказав, що Gripen ще потрібні країні, допоки вона не в НАТО.
- 7 березня 2024-го Швеція офіційно вступила до Альянсу.
- Наприкінці березня міністр оборони Швеції заявив, що обговорення можливого постачання винищувачів триває, але у травні він сказав, що країна ставить на паузу плани з передання Україні Gripen – це пов'язано з тим, що наразі фокус зосереджено на переданні літаків F-16 союзниками.
- У липні глава МЗС Швеції заявив, що була готовність передати Україні винищувачі Gripen, але Київ від них відмовився, оскільки вирішив, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато.