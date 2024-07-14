"Ми рухаємося в цьому напрямку". Україна і Швеція знову обговорюють Gripen для ЗСУ – ОП

Нещодавно в МЗС Швеції казали, що Україна нібито відмовилась від Gripen, оскільки вирішила, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – надто багато

Винищувач JAS 39 Gripen (Фото: EPA)

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Голосу Америки.

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"Це тема, яку мій президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі", – сказав Жовква.

Однак з березня 2024-го Швеція вже є членом НАТО, тому, як зазначив заступник глави ОП, президент Володимир Зеленський знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном із цього приводу, а українське Міноборони – з відповідними органами Швеції.

"Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку", – додав Жовква.