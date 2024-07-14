"Мы двигаемся в этом направлении". Украина и Швеция снова обсуждают Gripen для ВСУ – ОП
Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Голосу Америки .
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Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. Так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализовали свое членство в Альянсе", – сказал Жовква.
Однако с марта 2024 года Швеция уже является членом НАТО, поэтому, как отметил заместитель главы ОП, президент Владимир Зеленский снова общается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по этому поводу, а украинское Минобороны – с соответствующими органами Швеции.
"Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", – добавил Жовква.
- Разговоры о возможности предоставления Украине "гриппенов" продолжаются еще с 2022 года. В августе 2023 года премьер Швеции сказал, что Gripen еще нужны стране, пока она не в НАТО.
- 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Альянс.
- В конце марта министр обороны Швеции заявил, что обсуждение возможной поставки истребителей продолжается, но в мае он сказал, что страна ставит на паузу планы по передаче Украине Gripen – это связано с тем, что фокус сосредоточен на передаче самолетов F-16 союзниками.
- В июле глава МИД Швеции заявил, что была готовность передать Украине истребители Gripen, но Киев от них отказался, поскольку решил, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.