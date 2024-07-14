"Мы двигаемся в этом направлении". Украина и Швеция снова обсуждают Gripen для ВСУ – ОП

Недавно в МИД Швеции говорили, что Украина якобы отказалась от Gripen, решив, что иметь одновременно две системы – и F-16, и Gripen – слишком много

Истребитель JAS 39 Gripen (Фото: EPA)

Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Голосу Америки .

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. Так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализовали свое членство в Альянсе", – сказал Жовква.

Однако с марта 2024 года Швеция уже является членом НАТО, поэтому, как отметил заместитель главы ОП, президент Владимир Зеленский снова общается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по этому поводу, а украинское Минобороны – с соответствующими органами Швеции.

"Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", – добавил Жовква.