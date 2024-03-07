Швеция стала членом НАТО

Теперь в Альянсе 32 страны

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Швеция официально стала 32 страной-членом НАТО, соответствующий документ был опубликован на сайте Государственного департамента США.

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Госдеп опубликовал протокол к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеции к НАТО.

Документ засвидетельствовал, что сегодня, 7 марта, были выполнены условия присоединения страны к Альянсу.

Сегодня же администрация президента США анонсировала вступление Швеции в НАТО.

В сообщении отмечалось, что Швеция является сильной демократией с высокобоеспособной армией, разделяющей США ценности и видение мира. Также Белый дом подчеркнул, что наличие Швеции в НАТО сделает Соединенные Штаты и других союзников еще более безопасными.

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Фактически, теперь в Балтийском море не осталось стран, не входящих в НАТО, кроме Российской федерации:

Карта: Depositphotos

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

Накануне Венгрия, которая была последней страной, тормозившей присоединение, ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Перед этим, в январе, ратификацию вступления Швеции завершила Турция.

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