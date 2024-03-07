Швеція стала членом НАТО

Тепер в Альянсі 32 країни

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Швеція офіційно стала 32-ю країною – членом НАТО, відповідний документ був опублікований на сайті Державного департаменту США.

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Держдеп опублікував протокол до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеції до НАТО.

Документ засвідчив, що сьогодні, 7 березня, були виконані умови щодо приєднання країни до Альянсу.

Сьогодні ж адміністрація президента США анонсувала вступ Швеції до НАТО.

У повідомленні зазначалося, що Швеція є сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє зі США цінності та бачення світу. Також Білий дім наголосив, що наявність Швеції у НАТО зробить Сполучені Штати та інших союзників ще більш убезпеченими.

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ОНОВЛЕНО о 18:40. У Вашингтоні шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон вручив державному секретарю США Ентоні Блінкену підписані фінальні документи щодо вступу країни до НАТО. Це була остання формальність на шляху країни до Альянсу.

Фактично тепер у Балтійському морі не залишилося країн, які не входять до НАТО, окрім Російської Федерації:

Карта: Depositphotos

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.

Напередодні Угорщина, яка була останньою країною, що гальмувала приєднання, ратифікувала вступ Швеції до НАТО. Перед цим, у січні, ратифікацію вступу Швеції завершила Туреччина.

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